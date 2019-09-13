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“Цензурных слов нету”: Климкин прокомментировал открытие НАБУ уголовного дела против него

Комментариев: 13
Климкин отреагировал на новость о том, что НАБУ против него возбудило уголовное дело.
Климкин прокомментировал дело НАБУ против него
Климкин прокомментировал дело НАБУ против него
facebook.com/pavloklimkin.ua

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Экс-глава украинского МИД Павел Климкин пообещал “действовать жестко” в ответ на уголовное дело, которое против него возбудило НАБУ. Об этом он рассказал в комментарии Радио Свобода.

По мнению Климкина, НАБУ пытается нанести ущерб его деловой репутации. 

Бывший депутат Вовк, против МИД подавал очень много исков ... Сейчас НАБУ отказало ему в открытии дела, он пошел в суд. Если мы посмотрим на минские договоренности, это вообще чистая политика. Я даже комментировать это не хочу, - ответил Климкин.

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Как настоящий дипломат, Климкин отметил, что уважает принципы верховенства права и даже не хочет комментировать новость о возбуждении уголовного дела против него.

Поэтому цензурных слов у меня нет. Я думаю, это по определению не подследственность НАБУ... Если это попытка нанести репутационный ущерб, то я буду действовать очень жестко - с контрисков и так далее, - заявил Климкин.

Напомним, накануне Климкин поздравил Пристайко и Кулебу. Бывший глава МИД приветствовал нового министра и вице-премьера по евроинтеграции.

 

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Теги: Климкин, НАБУ, комментарий, уголовное дело
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Комментариев (13)
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Sancho-s    13.09.2019, 09:54
Оценка:  +2
Sancho-s
Докапываются без повода, значит боятся...
Sancho-s    13.09.2019, 09:55
Оценка:  +2
Sancho-s
Это из серии: был бы человек, а статья найдётся...
Лаптев    13.09.2019, 09:44
Оценка:  +5
Лаптев
Какая коррупция может быть в МИДе ? НАБУ поразил вирус квартального безумия. Пора их всех принудительно лечить.
Зорян_и_Шкиряк    13.09.2019, 10:01
Оценка:  -2
Зорян_и_Шкиряк
Такие вещи, дорогой, Вам надо писать от лица Деревянного Хомяка - это его амплуа. ))
Что, перелогиниться уже лень? Это непрофессионально, публика может освистать! ))
Кайдаш    13.09.2019, 09:19
Оценка:  +3
Кайдаш
Мне эта реакция в духе Французской революции ни хрена не нравится...
Зорян_и_Шкиряк    13.09.2019, 09:43
Оценка:  -5
Зорян_и_Шкиряк
Так любая революция апосля начинает поедать свои апельсины. Так уж устроен мир! Поэтому все народные революции - по сути зло, ибо народ - тупое и злобное стадо.
Лаптев    13.09.2019, 09:48
Оценка:  +4
Лаптев
Тупое и злобное стадо - это любители вечернего квартала.
Зорян_и_Шкиряк    13.09.2019, 09:11
Оценка:  -6
Зорян_и_Шкиряк
Ну, если не хватает приличных слов, то Мохнаткину нужно попросить помощи у своего МИД-овского коллеги Дещицы!
LERMI_    13.09.2019, 09:42
Оценка:  +4
LERMI_
або у піда.російського колеги - кобили лаврова!
Кайдаш    13.09.2019, 09:05
Оценка:  +6
Кайдаш
Этот шо спёр?
Зорян_и_Шкиряк    13.09.2019, 09:13
Оценка:  -4
Зорян_и_Шкиряк
ХЗ. Могут инкриминировать повлекшее государственный ущерб действие(бездействие).
Лаптев    13.09.2019, 09:46
Оценка:  +4
Лаптев
Бред постите.
Зорян_и_Шкиряк    13.09.2019, 09:59
Оценка:  -1
Зорян_и_Шкиряк
Ну это лишь моё мнение! Ваш клон - Деревянный Хомяк - вообще постоянно в горячке тут пребывает и ничего!
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