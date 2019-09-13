“Цензурных слов нету”: Климкин прокомментировал открытие НАБУ уголовного дела против него

Климкин отреагировал на новость о том, что НАБУ против него возбудило уголовное дело.

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Экс-глава украинского МИД Павел Климкин пообещал “действовать жестко” в ответ на уголовное дело, которое против него возбудило НАБУ. Об этом он рассказал в комментарии Радио Свобода.

По мнению Климкина, НАБУ пытается нанести ущерб его деловой репутации.

Бывший депутат Вовк, против МИД подавал очень много исков ... Сейчас НАБУ отказало ему в открытии дела, он пошел в суд. Если мы посмотрим на минские договоренности, это вообще чистая политика. Я даже комментировать это не хочу, - ответил Климкин.

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Как настоящий дипломат, Климкин отметил, что уважает принципы верховенства права и даже не хочет комментировать новость о возбуждении уголовного дела против него.

Поэтому цензурных слов у меня нет. Я думаю, это по определению не подследственность НАБУ... Если это попытка нанести репутационный ущерб, то я буду действовать очень жестко - с контрисков и так далее, - заявил Климкин.

Напомним, накануне Климкин поздравил Пристайко и Кулебу. Бывший глава МИД приветствовал нового министра и вице-премьера по евроинтеграции.

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