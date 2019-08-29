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Новый глава МИД озвучил главные приоритеты внешней политики

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Вадим Пристайко озвучил главные направления своей работы.
Пристайко озвучил главные приоритеты работы МИД
Пристайко озвучил главные приоритеты работы МИД
president.gov.ua

Новоназначенный глава Министерства иностранных дел Вадим Пристайко озвучил главные приоритеты внешней политики Украины. Об этом информирует ЄП.

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По его словам, главными приоритетами ведомства, которым он начинает руководить, является мир на Донбассе и деоккупация Крымского полуострова.

Самый большой наш внешнеполитический приоритет, задача номер один - это восстановление мира на востоке и деоккупация и возвращения Крыма, - заявил министр.

Также Пристайко отметил, что некоторые приоритеты являются созвучными с теми, которые ранее озвучил президент Зеленский.

Внешнеполитические приоритеты, объявленные президентом Зеленским, остаются без изменений - ЕС и НАТО. Здесь все достаточно понятно, есть домашняя работа, которую необходимо выполнять, чтобы приблизить наше государство на расстояние одной вытянутой руки, а точнее - одного политического решения, - отметил Пристайко.

Пристайко отметил, что Украине следует ускорить экономическое и социальное развитие, утвердить мир и стабильность. 

Это то, что крадет у нас война, - добавил он.

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Напомним, Верховная Рада назначила Пристайко главой МИД. В ходе выступления в парламенте Вадим Пристайко подтвердил неизменность курса Украины в ЕС и НАТО.

 

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Теги: Пристайко, внешняя политика, приоритеты, МИД
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