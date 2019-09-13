Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Причины Иловайской трагедии будут тщательно расследованы – Чумак

Комментариев: 3
Новоназначенный военный прокурор Украины обещал тщательно разобраться во всех обстоятельствах появления Иловайского "котла".
Новый главный военный прокурор Виктор Чумак
Новый главный военный прокурор Виктор Чумак
Скриншот видео

Новый главный военный прокурор Виктор Чумак анонсировал расследование причин, которые привели к возникновению Иловайского “котла“ в зоне АТО летом 2014 года. Об этом он заявил в эфире ток-шоу “Право на владу“ на телеканале “1+1“.

Читай также: Рябошапка объяснил, почему военная прокуратура не нужна

По его словам, это политики могут сразу давать оценки, называя события “зрадой“. У прокурора нет такого права, он должен провести расследование согласно нормам уголовного и уголовно-процессуального законодательства и только потом давать квалификацию событиям.

Иловайская трагедия и все, что происходило тогда в Иловайске, будет расследовано и будет расследовано очень тщательно, - пообещал Виктор Чумак.

Читай также: “Город воинской славы”: Пушилин издал циничный указ по Иловайску

Для справки. В конце августа 2014 года после ожесточенных боев значительные силы АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области. Несмотря на достигнутые договоренности, российские военные обстреляли “зеленый коридор“, по которому украинские бойцы должны были выходить из “котла“. В результате силы АТО понесли значительные потери. По официальным данным – 366 погибших, 249 раненых, 128 пленных и 158 пропавших без вести.

Напомним, Рябошапка назначил Чумака на место Матиоса. Виктор Чумак стал замгенпрокурора - главным военным прокурором.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Иловайск, военный прокурор, расследование
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
Антибес    13.09.2019, 13:02
Оценка:  +2
Антибес
Никакой трагедии на самом деле нет.Просто на самом верху слили месторасположение двух бригад.И их распотрошили с помощью дальнобойной арты и РСЗО.Это была грандиозная зрада! :-)
VSHIVANKA    13.09.2019, 12:44
Оценка:  +2
VSHIVANKA
КСТАТИ НЕПЛОХОЙ РЕЦЕПТ ВАРКИ УКРОПА В КОТЛЕ ПОЛУЧИЛСЯ , ЖАЛЬ ПОВТОРИТЬ НЕ УДАСТСЯ.....
ХОТЯ.........)))
ЗаУкраину    13.09.2019, 12:41
Оценка:  +2
ЗаУкраину
Дай то Бог.И чтобы все виновные понесли ими заслуженное...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь