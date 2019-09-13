Причины Иловайской трагедии будут тщательно расследованы – Чумак

Новоназначенный военный прокурор Украины обещал тщательно разобраться во всех обстоятельствах появления Иловайского "котла".

Новый главный военный прокурор Виктор Чумак анонсировал расследование причин, которые привели к возникновению Иловайского “котла“ в зоне АТО летом 2014 года. Об этом он заявил в эфире ток-шоу “Право на владу“ на телеканале “1+1“.

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По его словам, это политики могут сразу давать оценки, называя события “зрадой“. У прокурора нет такого права, он должен провести расследование согласно нормам уголовного и уголовно-процессуального законодательства и только потом давать квалификацию событиям.

Иловайская трагедия и все, что происходило тогда в Иловайске, будет расследовано и будет расследовано очень тщательно, - пообещал Виктор Чумак.

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Для справки. В конце августа 2014 года после ожесточенных боев значительные силы АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области. Несмотря на достигнутые договоренности, российские военные обстреляли “зеленый коридор“, по которому украинские бойцы должны были выходить из “котла“. В результате силы АТО понесли значительные потери. По официальным данным – 366 погибших, 249 раненых, 128 пленных и 158 пропавших без вести.

Напомним, Рябошапка назначил Чумака на место Матиоса. Виктор Чумак стал замгенпрокурора - главным военным прокурором.

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