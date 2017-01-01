ГБР назвало причину обыска в банке Порошенко

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"Сегодня следователи Государственного бюро расследований совершали определенные следственные действия, в том числе и обыски в Международном инвестиционном банке. К сожалению, я не могу детализировать, потому что следственные действия еще не завершены. Эти следственные действия проходят в рамках досудебного расследования уголовного дела по операции купли-продажи завода Кузня на Рыбальском", - рассказал Иванова.