ГБР назвало причину обыска в банке Порошенко
Госбюро расследований обыскивает Международный инвестиционный банк из-за продажи Кузни на Рыбальском.
Обыск в Международном инвестиционном банке, основным владельцем которого является экс- президент Петр Порошенко, проходит в рамках дела о продаже завода Кузня на Рыбальском. Об этом в пятницу, 13 сентября, сообщила пресс-секретарь Госбюро расследований Анжелика Иванова.
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"Сегодня следователи Государственного бюро расследований совершали определенные следственные действия, в том числе и обыски в Международном инвестиционном банке. К сожалению, я не могу детализировать, потому что следственные действия еще не завершены. Эти следственные действия проходят в рамках досудебного расследования уголовного дела по операции купли-продажи завода Кузня на Рыбальском", - рассказал Иванова.
Ранее Порошенко дважды давал показания по делу о продаже Кузни и уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала Прямой.
Сегодня его допрашивали по делу о национализации ПриватБанка и по делу о Керченском заливе.