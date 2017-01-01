Синоптики сообщили об ухудшении погодных условий
В нескольких областях Украины сегодня ожидаются дожди и грозы. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
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На западе страны сегодня будет достаточно облачно. Осадков синоптики не прогнозируют. Воздух прогреется в пределах +19…+23 градуса по Цельсию.
На востоке Украины 14 сентября местами будет дождливым. В Сумах и Харькове гарантированы осадки. На термометре +19…+28 градусов по Цельсию.
Южным регионам обещают еще немного отблесков лета. На протяжении дня будет солнечно и тепло. На улице +25…+28 градусов по Цельсию.
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На севере страны сегодня облачно с прояснениями. Столбик термометра поднимется до максимальной отметки +22 градуса.
В Центральной Украине облачно с прояснениями. Местами вероятны осадки в виде кратковременного дождя. На термометре +20…+27 градусов по Цельсию.
В Киеве сегодня без осадков. Воздух прогреется от +20…+22 градуса по Цельсию.
Напомним, ранее мы писали о том, чем порадует погода 13 сентября.
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