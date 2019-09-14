Скоро в парламенте появится закон о статусе ветеранов, - Зеленский

Законопроект нардепы рассмотрят, как неотложный.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новый закон о статусе ветеранов и добровольцев. Об этом он рассказал во время выступления на национальных соревнованиях "Ігри нескорених".

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По словам гаранта, законопроект призван закрепить механизм определения статуса участника боевых действий и статуса добровольца.

Наша задача - знать каждого из вас и ваши нужды. Для этого нужен системный подход, он начнется с нового закона о статусе ветерана. Верю, что этот законопроект, который разрабатывало Министерство ветеранов вместе с ветеранами, скоро появится в парламенте, - заявил президент.

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Зеленский также отметил, что разработкой законопроекта занимается профильный министр. Предварительно известно, что проект закона о ветеранах и добровольцах будет готов через неделю и будет немедленно внесен на рассмотрение в парламент со статусом “неотложный”.

Напомним, экс-главу Госслужбы по делам ветеранов будут судить за растрату 22 млн грн. Бывший чиновник утвердил недостоверные документы.

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