Команду Кабмина вскоре увеличат вдвое - Гончарук

Команду правительства пополнят молодыми профессионалами, заверил премьер.

Гончарук заверил, что его команда пришла на 5 лет Facebook Алексея Гончарука

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Премьер Алексей Гончарук проанонсировал пополнение команды правительства Украины в ближайшее время, минимум, в два раза, сообщает Интерфакс-Украина

“Мне кажется, что нам просто нужно очень хорошо работать над собой. И эта новая команда, которая сейчас пришла в правительство, и которая еще, на самом деле, будет усиливаться", - говорит он.

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"Я не хочу анонсировать громкие назначения, но в следующем месяце, по моему личному мнению, наша команда вырастет, как минимум, в два раза и усилится такими же молодыми честными и профессиональным людьми“, - сказал Гончарук.

Он высказал мнение, что, предлагая ему должность премьера, президент Владимир Зеленский, которому 41 год, сделал выбор в пользу его поколения. “Наше поколение получило шанс изменить свою страну навсегда“, - подчеркнул премьер.

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Он не согласился с мнением, что молодость мешает на таких должностях. “Мы способны посмотреть на вещи под другим углом, смотреть на проблемы иначе“, - отметил глава правительства.

Гончарук выразил надежду, что “команда“ проработает все пять лет, и по их результатам пойдет реализовывать себя в других сферах. Ранее премьер раскрыл подробности госбюджета-2020.

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