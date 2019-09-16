Богдан призвал журналистов "самоочиститься" от коррупции

Глава Офиса президента объяснил, почему отвечает на вопросы не от всех СМИ.

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Глава Офиса президента Андрей Богдан обвинил СМИ в коррупции и нарушении журналистских стандартов. Об этом он заявил в интервью BBC.

"Часть коррупции в этом государстве - это коррупция четвертой власти. Журналисты - это четвертая власть, и она глубоко коррумпирована, как и все государство", - отметил он и потребовал "самоочищения" СМИ от коррупции.

Много журналистов в Украине нарушают журналистские стандарты, считает Богдан. "Я абсолютно адекватно общаюсь с журналистами", - заверил глава ОП.

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"Но для меня есть часть журналистской среды, которая не работает в соответствии со стандартами журналистской этики", - подчеркнул он.

"На их вопросы, почему вы с нами не разговариваете, я так и говорю: я считаю, что вы не отвечаете этим стандартам, общение с вами будет для меня унизительным", - сказал Богдан. Он уверен, что такая ситуация не испортит отношения между СМИ и действующей властью. Ранее Андрей Богдан рассказал о своих звонках в Кремль.

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