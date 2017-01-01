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Освобожденным из плена украинцам выдали ID-карты и загранпаспорта

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Чтобы ускорить процедуру, мобильный пункт миграционной службы организовали в местах, где освобожденные украинцы проходили лечение.
Освобожденные из России украинцы получили биометрические документы
Освобожденные из России украинцы получили биометрические документы
dmsu.gov.ua

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Политзаключенные и моряки, которые вернулись в Украину из РФ 7 сентября, получили новые паспорта гражданина Украины в форме ID-карточек и загранпаспорта. Об этом сообщила миграционная служба в понедельник, 16 сентября.

Для удобства и оперативности оформления новых документов Государственная миграционная служба Украины организовала с помощью Центра обслуживания граждан Паспортный сервис выезд мобильного пункта к местам, где освобождены украинцы находятся на лечении, - сказано в сообщении.

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Оперативности процесса оформления паспортов также способствовало сотрудничество с Государственной налоговой службой, которая помогла получить регистрационные номера учетной карточки налогоплательщика, а также взаимодействие с омбудсменом Людмилой Денисовой.

Напомним, Россия не закрыла уголовное дело против украинских моряков. Освобожденные украинцы продолжают числиться обвиняемыми.

 

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Теги: паспорт, загранпаспорт, биометрический паспорт, обмен пленными, ID-карта, Миграционная служба
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