Россия не закрыла уголовное дело против украинских моряков

Освобожденные украинцы продолжают числиться обвиняемыми.

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Российские правоохранительные органы не прекратили уголовное дело в отношении освобожденных украинских моряков, они остаются в статусе обвиняемых. Об этом рассказал координатор группы адвокатов украинских моряков Николай Полозов на своей странице в Facebook.

Работа по делу военнопленных украинских моряков продолжается даже после их освобождения. В России уголовное дело в отношении них не прекращено, и они до сих пор остаются в статусе обвиняемых, и адвокаты нашей команды продолжают защищать их, - написал он.

Также правозащитник напомнил, что на данный момент дело находится в стадии ознакомления с материалами уголовного дела. Адвокаты моряков продолжают работать над этим делом, чтобы исключить любые неблагоприятные юридические последствия для освобождённых украинцев.

Напомним, Папа Римский порадовался освобождению украинских моряков. Их он упомянул в своем обращении к прихожанам.

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