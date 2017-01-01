По данным полиции, один из водителей неверно выбрал интервал движения.

В Одессе столкнулись две маршрутки: 19 пострадавших

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В Одессе столкнулись две маршрутки: 19 пострадавших

В Белгород-Днестровском районе Одесской области произошло столкновение двух маршрутных такси. По предварительным данным одесской полиции, в ДТП пострадали 19 человек, которые были госпитализированы.

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Как сообщили правоохранители, водитель одного из автобусов не выбрал безопасный интервал движения, из-за чего и столкнулся с другой маршруткой.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП и решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 286 («Нарушение правил дорожного движения») Уголовного кодекса.

Напомним, сегодня в Харькове 23-летняя мажорка на Audi сбила 4 человек. Пострадавшие госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

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