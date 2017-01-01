В Украину пришли осенние ливни

Синоптики озвучили прогноз погоды на 17 сентября.

17 сентября в Украине будет достаточно холодно. Во многих регионах ожидаются ливни. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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На западе страны сегодня преимущественно дожди. Солнечно будет только в Луцке и Ровно. Воздух прогреется от +15 до +19 градусов по Цельсию.

На востоке страны местами - осенние ливни, местами - облачно с прояснениями. На термометре +16…+21 градус по Цельсию.

Южным регионам сегодня прогнозируют осенние ливни. На улице +22…+25 градусов по Цельсию.

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На севере Украины сегодня облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Столбик термометра поднимется до максимальной отметки +18 градусов по Цельсию.

В Центральной Украине ожидаются кратковременные дожди. На термометре +17…+19 градусов по Цельсию.

В Киеве сегодня облачно. Солнца на протяжении дня киевляне видеть не будут. Воздух прогреется в пределах +16…+18 градусов по Цельсию.

Напомним, синоптики предупредили о скорых заморозках. В горных районах, местами в Черниговской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях ожидаются заморозки.

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