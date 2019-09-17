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Россия испытывает на Донбассе новый ЗРК "Лучник-Э"

Комментариев: 20
Именно с его помощью были сбиты три украинских беспилотника в начале сентября.
Новый ЗРК "Лучник-Э", который РФ испытывает на Донбассе
Новый ЗРК "Лучник-Э", который РФ испытывает на Донбассе
novynarnia.com

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На оккупированных территориях Донбасса Россия проводит испытания зенитно-ракетного комплекса “Лучник-Э“. Оружие тестируется в режиме реальных боев, - рассказал руководитель общественной организации “Правое дело“ Дмитрий Снегирев, пишет “Новинарня“.

“Лучник-Э“ представляет собой новейший ЗРК сверхближнего радиуса действия. Комплекс построен на базе комплекта “Стрелец“ для ПЗРК типа “Игла“ и устанавливается на шасси многоцелевого бронированного тягача МТЛБ. Его назначение - уничтожать самолеты, БПЛА, крылатые ракеты и вертолеты.

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По имеющейся информации, данный зенитно-ракетный комплекс способен вести стрельбу в любых погодно-климатических условиях, в том числе в условиях повышенного уровня помех. Его особенностью является возможность выполнять залповый пуск управляемых ракет по одной цели, а также способность одновременно отслеживать до четырех целей.

По мнению экспертов, именно применением данного ЗРК объясняется потеря на Донбассе трех украинских беспилотников в начале сентября.

Напомним, по данным разведки, РФ направляет на Донбасс танки, САУ и минометы. Также подразделения российско-оккупационных войск устанавливают дополнительные минно-взрывные заграждения.

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Теги: ЗРК, ОРДЛО, испытания, Россия
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Комментариев (21)
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Coюзник    17.09.2019, 12:54
Оценка:  +1
Coюзник
А давайте еще кому-нибудь пожалуемся .... может американцы помогут спецназовцами что бы уничтожить эту хрень, если мы этого сделать не можем.
Coюзник    17.09.2019, 12:54
Оценка:  +2
Coюзник
Просто противно читать такие статьи ...
Coюзник    17.09.2019, 12:57
Оценка:  +2
Coюзник
5-й год войны ... а мы все надеемся что россияне испугаются, заплачут и побегут домой
Джо-кер    17.09.2019, 12:25
Оценка:  -2
Джо-кер
https://topwar.ru/162532-btr-na-u chenijah-sbil-nasmert-sbil-rosgva rdejcev.html
Джо-кер    17.09.2019, 12:25
Оценка:  -2
Джо-кер
Кацап кацапа давит)))). И слава Богу.
Джо-кер    17.09.2019, 12:19
Оценка:  -4
Джо-кер
Для этих целей закуплен беспилотник Байрактар. Он живо поубавит прыть агрессора, превратив сей ЗРК в металлолом.
Коляка    17.09.2019, 12:16
Оценка:  +3
Коляка
Опять бла-бла-бла без доказательств... так и впаривают УкроСМИ дичь украинцам держа их за наивных
WTF2wtf    17.09.2019, 12:38
Оценка:  -2
WTF2wtf
у тебя "танки из шахт", быдляк ... сотни российских танков, как и многое другое.
оккупанты херовы
Woodbrother    17.09.2019, 12:16
Оценка:  -5
Woodbrother
Хтамнеты такие ихтамнеты
VSHIVANKA    17.09.2019, 12:14
Оценка:  +2
VSHIVANKA
А ЧТО НЕ ТАК ?
WTF2wtf    17.09.2019, 12:39
Оценка:  -2
WTF2wtf
И для гитлеровцев все "так" было, как сейчас для российских оккупантов ...
Духовный_скреп    17.09.2019, 11:55
Оценка:  +1
Духовный_скреп
ВСУ надо подсказать,что делать?Запускайте побольше копеечных беспилотников в сторону комплекса и пускай они их сбивают дорогостоящими ракетами.Расейские пенсионеры оплатят.
Via_dolorosa    17.09.2019, 12:04
Оценка:  +1
Via_dolorosa
в Сев.Корр. пенсионеры траву и кору с деревьев едят и всё_равно молятся на своего вождя. Это не поможет, вы не знаете на что способны эти скрепоносцы и Северные вурдалаки.
Шкиряк_и_Зорян    17.09.2019, 12:05
Оценка:  +4
Шкиряк_и_Зорян
Добра думка! Только с учётом откатов Оборонпрома эти беспилотники будут стоить как этот "Лучник" без солярки!
Или Абромавичус таки наведёт порядок? Как считаете?
xapi3mat    17.09.2019, 12:09
Оценка:  +1
xapi3mat
куда денется
Шкиряк_и_Зорян    17.09.2019, 12:13
Оценка:  +2
Шкиряк_и_Зорян
Как куда, дорогой панк? Снова разобидется на всё и вся, напишет челобитную об уходе и уедет в свой Евросоюз! ))
Сеемма    17.09.2019, 12:08
Оценка:  +1
Сеемма
Спасибо тебе, добрый человек, о заботе об российских пенсионерах. Болит душа, то?
Woodbrother    17.09.2019, 12:14
Оценка:  -5
Woodbrother
На рассейских пенсионеров всем нас_рать. Они россии не нужны, а другим странам и подавно
Woodbrother    17.09.2019, 12:31
Оценка:  -2
Woodbrother
У вас на россии это одно и то же. Но Украина - это свосем другая страна.
Коляка    17.09.2019, 12:28
Оценка:  0
Коляка
зачем тратить беспилотники? когда можно просто швырять какашки потому что это одно и то же
Woodbrother    17.09.2019, 12:31
Оценка:  -2
Woodbrother
У вас на россии это одно и то же. Но Украина - это свосем другая страна.
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