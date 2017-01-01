Полозов рассказал, почему помогать заложникам в ОРДЛО невозможно

На оккупированной территории действуют "бандитские законы", поэтому правовая помощь там невозможна.

На территории, контролируемой группировками “ДНР“ и “ЛНР“, не действуют российские законы, поэтому правозащитники не могут помочь заложникам, которые удерживаются в оккупированных районах Донбасса. Об этом заявил адвокат освобожденных украинских моряков Николай Полозов в эфире UKRLIFE.TV.

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По его словам, в оккупированном Крыму правозащитники еще могут работать на тех же общих основаниях, что и в России, поскольку в Крыму де-факто действуют те же законы, что и в РФ. Однако на территорию ОРДЛО российское законодательство не распространяется:

В отдельных районах Донецкой и Луганской областей влияние России опосредовано. Там нет российских законов, там местные бандитские “законы“, там местная бандитская “власть“. К сожалению, оказывать помощь людям там невозможно – ни из России, ни из Украины. И это очень большая проблема, – рассказал Полозов.

Напомним, в СБУ назвали число пленных в “ЛДНР“. Бандиты удерживают более 200 украинцев.

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