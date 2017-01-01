За три месяца на Донбассе погибли 8 мирных жителей, еще 60 ранены - миссия ООН

Всего с 2014 года погибли, по меньшей мере, 3339 мирных жителей.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине констатирует, что 8 мирных жителей погибли и 60 были ранены на Донбассе в период с 16 мая по 15 августа.

Об этом на брифинге заявила председатель миссии Матильда Богнер, передают Українськi Новини.

По данным миссии, 56 мирных жителей получили ранения в результате артиллерийских обстрелов, обстрелов стрелковым оружием и легким вооружением.

Читай также: Генассамблея ООН: в повестке - Крым и Донбасс

Отмечается, что 46 обстрелов были зафиксированы на территории, контролируемой вооруженными группами. 9 жертв было зафиксировано на территории, контролируемой правительством, 1 - на нейтральной территории. Кроме того, 3 гражданских погибли и 9 получили ранения из-за мин и взрывоопасных веществ по обе стороны от линии соприкосновения.

“Три месяца, охваченные докладом, были отмечены наименьшим количеством жертв среди гражданского населения по сравнению с аналогичными периодами всех предыдущих лет конфликта. Между тем, люди, которые получили ранения, похоронили близких или лишились дома, до сих пор не получили компенсацию за эти невосполнимые утраты“, - отметила Богнер.

Всего за весь период конфликта по состоянию на 15 августа погибли, по меньшей мере, 3339 человек.

Читай также: Боевики придумали новый фейк о нацистских снайперах

По информации Управления Верховного комиссара по правам человека Организации Объединенных Наций (УВКПЧ ООН), с 1 января по 5 июня 12 мирных жителей погибли и 58 были ранены на Донбассе.

Как сообщалось 16 августа, боевики используют священников для провокаций на фронте.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram