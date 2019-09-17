Оккупанты не позволяют представителям ООН проверять тюрьмы в ОРДЛО

ООНовцы жалуются, что не могут своевременно отслеживать факты нарушений прав человека на оккупированных территориях.

Представители ООН не могут проверить тюрьмы в ОРДЛО depositphotos.com

Работа Мониторинговой миссии ООН в оккупированных районах Донбасса очень ограничена. Об этом заявила председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер, пишут “Донецкие новости“.

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По ее словам, для эффективной работы миссии крайне важно иметь беспрепятственный доступ ко всем местам гуманитарного интереса. И если на подконтрольной Украине части Донбасса миссия ООН может свободно осуществлять свою деятельность, то на территории, контролируемой террористическими группировками “ДНР“ и “ЛНР“, работа миссии сильно ограничена.

Нам продолжают отказывать в доступе к местам содержания под стражей задержанных лиц. Мы, как и ранее, глубоко обеспокоены условиями содержания под стражей и задержаниями на территории, которая контролируется обеими самопровозглашенными “республиками“, – заявила Богнер.

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Как отмечают в Мониторинговой миссии ООН, дискуссии с представителями самопровозглашенных “республик“ по данному вопросу результатов не дают. По этой причине международное сообщество не может узнавать о нарушениях прав человека, совершенных в прошлом и совершаемых сейчас.

Напомним, по данным ООН, за три месяца на Донбассе погибли 8 мирных жителей, еще 60 ранены. Всего с начала войны – более 3,3 тыс.

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