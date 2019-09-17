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Нет реакции на "русский Крым": Украина может совсем уйти с совещания ОБСЕ

Комментариев: 13
Ведущие совещания ОБСе никак не отреагировали на поползновения подконтрольных РФ организаций.
Цимбалюк не исключил окончательного ухода украинской делегации с совещания
Цимбалюк не исключил окончательного ухода украинской делегации с совещания
Евгений Цимбалюк/Twitter

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Отсутствие надлежащей реакции ведущих Варшавского совещания является неприемлемым. Об этом в Twitter написал постпред Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк. 

Контролированные gongo пытаются продвигать в ОБСЕ нарратив “русском Крыме“, из-за чего делегация покинула зал в знак протеста, напомнил дипломат, но реакции от ведущих пока так и не было.

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“В случае негативного развития Украина рассмотрит возможность покинуть совещание полностью“, - подчеркнул Цимбалюк.

Ранее он сообщал, что делегация пока решила вернуться в зал и окончательно не прекращала участия в совещании по правам человека от ОБСЕ в Варшаве.

 

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Теги: ОБСЕ, Крым, аннексия, Украина, РФ
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Комментариев (13)
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Pivkov3    17.09.2019, 19:02
Оценка:  0
Pivkov3
как же приятно смотреть, как свидомым шумерам ссаной тряпкой да по морде
всем_пока    17.09.2019, 19:02
Оценка:  +1
всем_пока
"Уходя - уходи" молча
fulminate    17.09.2019, 18:59
Оценка:  -1
fulminate
Комментарий пропал. Так не честно...
Духовный_скреп    17.09.2019, 18:58
Оценка:  -2
Духовный_скреп
Бесполезные организации ООН и ОБСЕ.Распил бабла кучей бездельников.)))Абсолютно ничего не решают и ни на кого не влияют.
Сеемма    17.09.2019, 18:50
Оценка:  +1
Сеемма
Как бы мы вас знаем, но одно совещание покидать несколько раз в день, что-то слишком. Подняли бы флаг и сидели, умных людей слушали.
КульныйПэрэць    17.09.2019, 18:47
Оценка:  +1
КульныйПэрэць
Можно лишь догадываться за какой именно профит Турчинов и Ко пошли на госизмену,слив Крым и Донбасс...Может тупо за мешок рублей купюрами по 100 рублей.А может за возможность чинить беспредел игеноцид в Украине,имея возможность сваливать всё это на Россию и Путина.Необходимо расследование.
fulminate    17.09.2019, 19:04
Оценка:  0
fulminate
Крым не "слили". Назови это тактическим отступлением. Нормального силового сценария деоккупации полуострова не существует. В противном случае будет очередная "серая зона". Зачем делать такой подарок россии? А так мавзолей получает очень дорогую и проблемную территорию...
КульныйПэрэць    17.09.2019, 18:44
Оценка:  +5
КульныйПэрэць
Грустная правда заключается в том что Крым действительно является российской территорией,вот уже шестой год подряд.И спасибо за это необходимо сказать полу-пану Турчинову и его кентам по госперевороту.Которые слили Крым и большую часть Донбасса без единого оборонительного боя,совершив госизмену.
fulminate    17.09.2019, 18:52
Оценка:  -3
fulminate
Госпереворот был как раз в крыму и донбассе. О какой "сдачи большей части донбасса без единого выстрела" ты говоришь, если на данный момент не подконтрольной Украине остался только небольшой аппендицит, за который шли ожесточенные бои. Что касается сдачи крыма - ты представляешь какое было бы мясо?!
krolikoff_net    17.09.2019, 18:40
Оценка:  -6
krolikoff_net
Бросайте уже это сраное ОБСЕ. Там скоро ребрендинг намечается . Будет -ОБСЕ-ГазпромМедиа
Юдзиро2019    17.09.2019, 18:46
Оценка:  +1
Юдзиро2019
Правильно каклы бросайте это ОБСЕ, пусть хоть там отдохнут от вашего нытья.
Krotol2    17.09.2019, 18:40
Оценка:  +5
Krotol2
Пусть покидает.Никто плакать не будет
krolikoff_net    17.09.2019, 18:42
Оценка:  -4
krolikoff_net
ОБСЕ само нарушило свои устанвные нормы . Там не плакать надо а поржать и выплюнуть этих фуфелов из совей жизни.
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