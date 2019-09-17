Нет реакции на "русский Крым": Украина может совсем уйти с совещания ОБСЕ
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Отсутствие надлежащей реакции ведущих Варшавского совещания является неприемлемым. Об этом в Twitter написал постпред Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк.
Контролированные gongo пытаются продвигать в ОБСЕ нарратив “русском Крыме“, из-за чего делегация покинула зал в знак протеста, напомнил дипломат, но реакции от ведущих пока так и не было.
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Контрольовані🇷🇺GONGO намагаються просувати в ОБСЄ нарратив про нібито «російський Крим».Відсутність належної реакції ведучих Варшавської наради є неприйнятною.Делегація🇺🇦 залишила залу на знак протесту.В разі негативного розвитку 🇺🇦 розгляне можливість залишити нараду повністю— Yevhenii Tsymbaliuk (@YevheniiT) September 17, 2019
“В случае негативного развития Украина рассмотрит возможность покинуть совещание полностью“, - подчеркнул Цимбалюк.
Ранее он сообщал, что делегация пока решила вернуться в зал и окончательно не прекращала участия в совещании по правам человека от ОБСЕ в Варшаве.
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