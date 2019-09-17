Украина решила вернуться на совещание ОБСЕ после своего демарша

Пока украинская делегация видит больше пользы в продолжении работы, чем в ее прекращении.

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После консультаций с партнерами делегация Украины приняла решение возобновить участие в работе ежегодного совещания ОБСЕ по правам человека, которое проходит сейчас в польской Варшаве. Об этом сообщил, постпред Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк, пишет “Европейская правда“.

Демарш с покиданием зала заседаний украинская делегация совершила сегодня после того, как российские участники совещания стали называть Крым частью России.

Как рассказал Цимбалюк, Украина знала о намерениях россиян устроить конфликт вокруг этой темы:

Эти провокации уже не первый год осуществляют контролируемые правительством России организации, так называемые gongo, цель которых – легитимизация нарратива о якобы “российском Крыме“, - рассказал дипломат.

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Украинский представитель подчеркнул, что Украина не прекратила работу в совещании ОБСЕ, а лишь приостановила ее на одну сессию:

Мы вернемся на заседание и будем смотреть на развитие событий. Если все будет развиваться плохо, то Украина проведет консультации и рассмотрит возможность того, чтобы вообще оставить двухнедельное совещание ОБСЕ, которое только началось. Но пока партнеры убеждают нас не покидать заседание, объясняя, что никто не будет бороться за нас лучше, чем мы сами, - пояснил он.

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Впрочем, сам демарш Украины не был бесполезным, уверяет Цимбалюк. Он позволил мобилизовать государств-партнеров в нашу защиту. Также дипломат пообещал, что Украина продолжит переговоры с организаторами и модераторами заседаний о том, чтобы останавливать тех докладчиков, кто упоминает “российский Крым“.

Напомним, РФ протащила на конференцию по правам человека от ОБСЕ коллаборантов из Крыма.

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