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В Раде выбрали украинскую делегацию в ПАСЕ

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Украину будут представлять шестеро депутатов от "Слуги народа", также по одному делегату будет от ОПЗЖ, "Батькивщины", "ЕС", "Голоса" и группы "За будущее".
Депутат назвал членов новой делегации в ПАСЕ
Депутат назвал членов новой делегации в ПАСЕ
Facebook Алексея Гончаренко

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Определен состав украинской делегации в Парламентскую Ассамблею Совета Европы. Об этом сообщил в Facebook нардеп от "ЕС" Алейсей Гончаренко.

От "Слуги народа" в делегацию войдут Марина Бардина, Александр Мережко, Мария Мезенцева, Леся Забуранная, Сергей Кальченко, Елизавета Ясько и Юлия Овчинникова.

От ОПЗЖ Украину будет представлять Юлия Левочкина, от "Батькивщины" — Сергей Соболев, от "ЕС" — Алексей Гончаренко, от "Голоса" — Леся Василенко, от депутатской группы "За будущее" — Дмитрий Лубинец.

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"Верю, что нам удастся оставить разногласия и объединится на международной арене ради Украины. С завтрашнего дня приступаем к работе!" - заверил Гончаренко.

Ранее Литва предложила отменить празднование 70-летия ПАСЕ из-за России.

 

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Теги: Рада, ЕС, ОПЗЖ, Голос, Слуга народа, Батькивщина, ПАСЕ, делегация
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