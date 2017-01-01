Рябошапка созывает экстренное совещание силовиков из-за поджога дома Гонтаревой

Дело находится на особом контроле Генпрокуратуры.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка созывает на экстренное совещание руководителей силовых ведомств касательно поджога дома экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Об этом сообщается на сайте ГПУ.

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Глава Генпрокуратуры проведет совещание сегодня, 18 сентября. В нем примут участие прокуроры и следователи с целью скорейшего расследования пожара.

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В пресс-службе Генпрокуратуры сообщили, что на данный момент под руководством ведомства полиция проводит неотложные следственные мероприятия, направленные на установление реальных обстоятельств пожара и проверки всех возможных версий по делу. Уголовное производство возбуждено по факту умышленного уничтожения имущества, его расследование взято на контроль руководством Генеральной прокуратуры Украины.

Напомним, ранее Дубинский заявлял, что сгоревший дом Гонтаревой стоил 11 млн гривен и был застрахован. Нардеп сообщил интересные детали пожара в доме Гонтаревой.

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