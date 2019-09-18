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Появились видео с места убийства трех человек на АЗС в Николаеве

Комментариев: 1
Убитыми оказались механик, оператор и кассир заправки.
В городе введена специальная полицейская операция "Сирена"
В городе введена специальная полицейская операция "Сирена"
скриншот видео

В качестве главной версии убийства трех сотрудников заправки “Фактор“ в Николаеве рассматривается ограбление.

Об этом сообщают “Новости-N“.

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Тела погибших обнаружила жена одного из работников заправки, которая пришла к мужу. Придя на заправку и увидев, что в кассе никого нет, она вошла в помещение и увидела три тела, лежащие в лужах крови. Один из них был ее мужем. Шокированная женщина тут же вызвала полицию. Позже стало известно, что убитыми оказались механик, оператор и кассир заправки.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Ингульского райотдела полиции, а затем практически все руководство ГУ Нацполиции Николаевской области во главе с исполняющим обязанности начальника ГУНП, полковником Иваном Выговским.

Стоит отметить, что заправка “Фактор“ является одной из крупнейших газовых заправок в городе. Здесь заправляются в основном маршрутки, а также водители транзитного транспорта. Ежедневный оборот заправки составляет сотни тысяч гривен.

Как сообщалось, 18 сентября на автомобильной заправке в Николаеве расстреляли трех сотрудников. Их тела с огнестрельными ранениями увезли на экспертизу.

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Теги: убийство, ограбление, Николаев, АЗС, заправка
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Комментариев (1)
Антибес    18.09.2019, 17:09
Оценка:  0
Антибес
Такие дела просто так не делаются,похоже на наказание.Хотя"выставить&quo t;АЗС гораздо проще чем банк,или обменник.Главное уложиться в 3 минуты.Иначе тюрьма,или могила.
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