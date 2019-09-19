Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Взрыв в Луганске: Мост понес серьезные повреждения

Комментариев: 14
Псевдо-министр Корнет прокомментировал инцидент.
Бетонные конструкции получили повреждения, но арматура не пострадала
Бетонные конструкции получили повреждения, но арматура не пострадала
сепаратистское издание

В оккупированном боевиками Луганске так называемый “министр внутренних дел ЛНР“ Игорь Корнет прокомментировал подрыв моста, произошедший в ночь на 19 сентября, назвав его “террористическим актом“.

Об этом пишут сепаратистские издания, публикуя фото разрушений.

Читай также: Провокатора на киевском мосту задержали: Подробности

Со слов Корнета, “теракт“ был проведен путем подрыва трех опор моста. В результате инцидента бетонные конструкции получили повреждения, но арматура не пострадала. В связи с инцидентом боевики усилили охрану стратегических объектов - электростанций, путепроводов и других объектов.

На фотографиях с места событий видно, что мост понес серьезные повреждения в результате взрывов.

Как сообщалось, в ночь на 19 сентября в оккупированном Луганске прогремел взрыв.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: взорвать мост, Луганск, "ЛНР"
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (15)
Отсортировать по дате Вниз
MykRom    19.09.2019, 13:04
Оценка:  +5
MykRom
Мосту нанесены повреждения, а не "понёс". Он что, беременный, или сам себе харакири сделал?
Колишній-східняк    19.09.2019, 13:32
Оценка:  0
Колишній-східняк
а "взвод понёс потери" будет верно?
LifeStriker    19.09.2019, 12:53
Оценка:  +3
LifeStriker
Типичные будни в Луганде, пора уже навести порядок там...
asfd0    19.09.2019, 12:52
Оценка:  -7
asfd0
Добробандам не выгодно прекращение конфликта, они на контрабандных потоках прекрасно себя чувствуют.
merks    19.09.2019, 12:54
Оценка:  +6
merks
Так же как и домбасяцкие паханы.
Гопак_и_Гамак    19.09.2019, 12:48
Оценка:  +2
Гопак_и_Гамак
Секундочку!.. Вот буквально позавчера БигМир сообщил о том, что этот Корнет арестован своими же за что-то страшное. А теперь он комментирует происшествие как ни в чём не бывало.
Кто-нибудь может объяснить мне этот парадокс?
asfd0    19.09.2019, 12:58
Оценка:  -1
asfd0
Так же было сказано что Россия пожизненно запретила въезд для возвращённых заключённых, потом сказали что пошутили. Для укр.журналистов самой достоверной информацией являются слухи )))))))
nelci    19.09.2019, 13:01
Оценка:  -2
nelci
Все просто, информационная война происходит одновременно из разных контор, типа правая рука не ведает о чем брешет, левая...
Гопак_и_Гамак    19.09.2019, 13:04
Оценка:  -1
Гопак_и_Гамак
Понятно... Напомнило анекдот.

Врач:
-Думаю, Вам пора прекратить дрочить!
-Это ещё почему?
-Это мешает мне Вас осматривать.
WTF2wtf    19.09.2019, 13:36
Оценка:  0
WTF2wtf
Это была инфа как раз от самих боевиков из Луганска ... радовались, что этого отморозка вроде списали.
Но он оказывается поехал в Москву "перетереть" (и говорят в подтверждение своей правоты повез баальшой чемодан денег).
Оно рулит большими бабками и щедро отстегивает московской крыше
Кайдаш    19.09.2019, 13:30
Оценка:  -1
Кайдаш
Он из подвала комментирует
Lyonya-Space    19.09.2019, 12:45
Оценка:  +7
Lyonya-Space
Сами подрывает, т.е. сами себя признают террористами!
А затем сами себя от себя охраняют, усиливают охрану...
Дырляндия - территория метаморфоз.
Адекваты    19.09.2019, 12:38
Оценка:  -1
Адекваты
На чей почерк похоже?
merks    19.09.2019, 12:53
Оценка:  +1
merks
Как на чей, на земель из РФ.А, ну да- порох виноват, как я забыл.
МаксимУм    19.09.2019, 13:02
Оценка:  0
МаксимУм
Вспоминаем дома на Каширском шоссе, Буйнакске, Волгодонске, где фсб поработало...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь