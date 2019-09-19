Взрыв в Луганске: Мост понес серьезные повреждения
В оккупированном боевиками Луганске так называемый “министр внутренних дел ЛНР“ Игорь Корнет прокомментировал подрыв моста, произошедший в ночь на 19 сентября, назвав его “террористическим актом“.
Об этом пишут сепаратистские издания, публикуя фото разрушений.
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Со слов Корнета, “теракт“ был проведен путем подрыва трех опор моста. В результате инцидента бетонные конструкции получили повреждения, но арматура не пострадала. В связи с инцидентом боевики усилили охрану стратегических объектов - электростанций, путепроводов и других объектов.
На фотографиях с места событий видно, что мост понес серьезные повреждения в результате взрывов.
Как сообщалось, в ночь на 19 сентября в оккупированном Луганске прогремел взрыв.
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Кто-нибудь может объяснить мне этот парадокс?
Врач:
-Думаю, Вам пора прекратить дрочить!
-Это ещё почему?
-Это мешает мне Вас осматривать.
Но он оказывается поехал в Москву "перетереть" (и говорят в подтверждение своей правоты повез баальшой чемодан денег).
Оно рулит большими бабками и щедро отстегивает московской крыше
А затем сами себя от себя охраняют, усиливают охрану...
Дырляндия - территория метаморфоз.