Взрыв в Луганске: Мост понес серьезные повреждения

Псевдо-министр Корнет прокомментировал инцидент.

Бетонные конструкции получили повреждения, но арматура не пострадала сепаратистское издание

В оккупированном боевиками Луганске так называемый “министр внутренних дел ЛНР“ Игорь Корнет прокомментировал подрыв моста, произошедший в ночь на 19 сентября, назвав его “террористическим актом“.

Об этом пишут сепаратистские издания, публикуя фото разрушений.

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Со слов Корнета, “теракт“ был проведен путем подрыва трех опор моста. В результате инцидента бетонные конструкции получили повреждения, но арматура не пострадала. В связи с инцидентом боевики усилили охрану стратегических объектов - электростанций, путепроводов и других объектов.

На фотографиях с места событий видно, что мост понес серьезные повреждения в результате взрывов.

Как сообщалось, в ночь на 19 сентября в оккупированном Луганске прогремел взрыв.

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