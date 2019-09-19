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“Он не заслужил пожизненное”: новые детали о киевском минере

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Военный рассказал детали минирования моста Метро в столице.
Военные будут защищать "киевского террориста"
Военные будут защищать "киевского террориста"
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Участник АТО Алексей Белько, который вчера пытался взорвать мост Метро в Киеве, просто хотел привлечь к себе внимание. Об этом рассказал военный и депутат Олег Голтвянский на своей странице в Facebook.

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По его словам, у Белько не было политического мотива взорвать мост. Он просто хотел привлечь к себе внимание. Также военный говорит, что во многом виновато то, что Белько, как участник боевых действий не прошел качественную реабилитацию. Поэтому военные будут защищать его на суде.

Однако Алексей Белько боец спецназа, участник АТО, патриот и просто хороший человек. Как я раньше говорил: "Своих не бросаем". Парень хоть и натворил недобрых дел, но слава Богу никого не убил и ничего не взорвал (хотя мог). Тут проблема другая - отсутствие реабилитации и возможности интеграции в общество, после войны. Он просто хотел привлечь к себе внимание. Поэтому я буду помогать ему всеми возможными силами, - написал Голтвянский.

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Отмечается, что киевскому минеру уже нашли адвоката. Также военный пишет, что Белько не заслужил пожизненное наказание потому, что воевал за Украину.

Напомним, киевский террорист - бывший военный-связист. Летом текущего года он был осужден на 7 суток гауптвахты за "самоволку".

 

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Теги: минер, захват моста, подробности, пожизненное заключение
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Комментариев (3)
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Rangol    19.09.2019, 13:41
Оценка:  0
Rangol
Надо взять героя Урины на поруки и не сажать в тюрьму. Он должен завершить дело. Его дело правое, все равно завершат его товарищи из АТО .
ANDREICH    19.09.2019, 13:40
Оценка:  0
ANDREICH
крищенко казав що пожиттєво за тероризм, а що хіба якщо був в ато то можна теракти встроювать безнаказано?
asfd0    19.09.2019, 13:39
Оценка:  -1
asfd0
Абалдеть, сколько же ещё таких шизиков, вернутся с гражданской войны и захотят привлечь к себе внимание. Так пусть минируют дома тех, кто их посылал убивать.
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