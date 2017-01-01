Тищенко оставил бизнес отцу и рассказал о работе политиком

Народный депутат вынужден жертвовать семьей и бизнесом во благо страны.

Народный депутат Украины Николай Тищенко от партии “Слуга народа” рассказал, что ему приходиться жертвовать не только бизнесом, но и семьей для того, чтоб быть полезным своей стране. Об этом передает Сегодня.Lyfestyle.

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Тищенко рассказал, что в Раде развернули активную деятельность. Нардепам приходиться работать по 22 часа в сутки. Несмотря на это, Тищенко не жалеет, что начал политическую карьеру.

Мы вместе с нашей партией пришли в Верховную Раду и теперь чувствуем ответственность не только перед народом Украины, а и перед всеми, кому небезразлична судьба нашей страны. К нашему опыту сейчас присматриваются не только в странах Европы, но и по всему миру, ожидая изменений в Украине. Мы стараемся менять все (законы, - ред.) очень быстро - как видите, это получается. Мы работаем по 22 часа! В обществе даже не возникает сомнений, что они сделали правильный выбор в нашу сторону, - сообщил нардеп.

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Тищенко также рассказал, что долго думал перед тем, как начать политическую карьеру. По закону депутат не должен заниматься предпринимательской деятельностью, поэтому бизнесом руководит отец “слуги народа”. А сам Тищенко погрузился в государственные дела и делает все, чтоб сыновья ним гордились.

Мне тяжело, но я считаю, что нужно уже нашему поколению, которое достигло соответствующего уровня, приступать к работе на благо Украины. Я оставил бизнес и оставил, можно так сказать, свою обязанность отца. И теперь работаю на благо государства. Более того, я это делаю не только ради всего народа, но и для своей семьи - для моих сыновей, чтобы они гордились отцом. Это было очень тяжелое решение, потому что у нас (с супругой Аллой Барановской, - ред.) родился маленький ребенок. Жена, конечно же, переживала и считала, что это очень ответственно. Вы знаете, что в нашем обществе к статусу депутата относились до этого без особого уважения, - добавил он.

Напомним, Тищенко не ответил на вопрос об Иловайском котле и обиделся на журналистку. В первый день работы Новой Рады нардеп Тищенко оконфузился.

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