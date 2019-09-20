В Ивано-Франковске аварийно сел самолет “Валенсия-Киев”: на борту находилось 90 человек

На место выехали сотрудники украинских спецслужб.

В международном аэропорту “Ивано-Франковск” экстренно сел пассажирский боинг, который направлялся из Валенсии в Киев. Об этом информирует Управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.

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Сообщается, что самолет осуществил экстренную посадку вчера в 21.26. На борту находилось 90 человек, включая членов экипажа.

К место события выехали сотрудники спецслужб. Также были задействованы спасатели ГСЧС.

Отмечается, что в 21:37 данный рейс совершил посадку, без негативных последствий. В 21.44 подразделений ГСЧС получили команду - отбой.

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Оказалось, что причиной экстренной посадки стало освещение датчика неисправности шасси. Пилоты запросили разрешение на экстренную посадку. К счастью, поломку оперативно исправили и лайнер отправился к месту назначения.

Напомним, пассажир помог экстренно посадить Boeing 757 в Португалии. Пришедший на помощь почувствовавшему себя плохо командиру корабля пилот работал в той же авиакомпании.

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