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“Зашквар”: Дубинский появился в Раде в провокационной футболке

Комментариев: 2
“Слуга народа” снова оказался в центре внимания.
Дубинский снова удивил внешним видом
Дубинский снова удивил внешним видом
apostrophe.ua

Известный украинский журналист, а теперь еще и народный депутат от “Слуги народа” Александр Дубинский снова оказался в центре внимания прессы, общественности и коллег. Об это сообщил корреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

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Журналист опубликовал фото Дубинского в Раде. Нардеп очередной раз явился на работе в серой футболке с надписью “#Зашквар”.

Пока точно неизвестно, что именно хотел донести нардеп Дубинский такой надписью. 

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“Слуга народа” Дубинский неоднократно появлялся в парламенте в футболках с культовыми надписями. При этом на одно из заседаний парламента он надел футболку с героями комиксов, чем вызвал неоднозначную реакцию в сети.

Напомним, Дубинский выступил в футболке с матерным выражением Порошенко. Скандальный нардеп Дубинский снова отличился в Раде.

 

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Теги: Дубинский, провокация, Рада, футболка, зашквар
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Комментариев (3)
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dron29    20.09.2019, 13:54
Оценка:  +1
dron29
Пока точно неизвестно, что именно хотел донести нардеп Дубинский такой надписью - то что он лежит под Беней)))
ШВЕЙК    20.09.2019, 13:41
Оценка:  +1
ШВЕЙК
Довбойоб!
BROKER666    20.09.2019, 13:56
Оценка:  0
BROKER666
редкостный
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