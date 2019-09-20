“Зашквар”: Дубинский появился в Раде в провокационной футболке

“Слуга народа” снова оказался в центре внимания.

Известный украинский журналист, а теперь еще и народный депутат от “Слуги народа” Александр Дубинский снова оказался в центре внимания прессы, общественности и коллег. Об это сообщил корреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

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Журналист опубликовал фото Дубинского в Раде. Нардеп очередной раз явился на работе в серой футболке с надписью “#Зашквар”.

Пока точно неизвестно, что именно хотел донести нардеп Дубинский такой надписью.

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“Слуга народа” Дубинский неоднократно появлялся в парламенте в футболках с культовыми надписями. При этом на одно из заседаний парламента он надел футболку с героями комиксов, чем вызвал неоднозначную реакцию в сети.

Напомним, Дубинский выступил в футболке с матерным выражением Порошенко. Скандальный нардеп Дубинский снова отличился в Раде.

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