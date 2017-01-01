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Рада разрешила НБУ штрафовать банки из-за обманутых клиентов

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Также новый закон вводит единые правила расчета стоимости кредита для всех кредитных финучреждений.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos.com

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Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты прав потребителей финансовых услуг. Как указано в “карточке“ законопроекта на сайте парламента, документ поддержали 309 народных избранников.

Одним из главных нововведений закона является наделение регуляторов финансового рынка - НБУ, НКЦБФР и Нацкомфинуслуг - полномочиями применять к финучреждениям меры административного воздействия за нарушение прав потребителей.

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Кроме того, для всех финансовых учреждений-кредитодателей установлен единый формат расчета общей стоимости кредита и единая формула расчета реальной годовой процентной ставки с обязательным указанием результатов таких расчетов в кредитном договоре.

Для банков и небанковских финансовых учреждений вводятся одинаковые правила в сфере рекламы своих услуг и предоставления информации о них, а также установлена одинаковая ответственность за нарушение прав потребителей.

Напомним, НАБУ открыло дело против главы НБУ Смолия. Топ-чиновник “забыл“ упомянуть в декларации о своем имуществе на 18 миллионов.

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Теги: Верховная Рада, закон, НБУ, банк, финучреждения
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