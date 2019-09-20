Луценко объявили выговор за не объявление выговора

Оказывается, бывший генпрокурор "забыл" наказать заместителя Юрия Столярчука.

БЫвший генпрокурор должен был объявить выговор заму, но не сделал этого Facebook Юрия Луценко

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Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров объявила выговор бывшему генеральному прокурору Юрию Луценко. Об этом сообщает Лига.

“Привлечь бывшего генерального прокурора Луценко Юрия Витальевича к дисциплинарной ответственности и наложить на него дисциплинарное взыскание в виде выговора“, - говорится в решении.

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Луценко, как следует из текста решения, не применил к своему заместителю Юрию Столярчуку выговор, который был наложен на него Квалификационно-дисциплинарной комиссией в мае.

Кроме того, бывший генпрокурор не обеспечил невыплату Столярчуку премий с момента взыскания и до конца года.

29 августа Юрия Луценко уволили с поста генпрокурора. Он заверил, то вздохнул с облегчением.

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