Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Луценко объявили выговор за не объявление выговора

Комментариев: 3
Оказывается, бывший генпрокурор "забыл" наказать заместителя Юрия Столярчука.
БЫвший генпрокурор должен был объявить выговор заму, но не сделал этого
БЫвший генпрокурор должен был объявить выговор заму, но не сделал этого
Facebook Юрия Луценко

Читай также: Джулиани признал, что просил ГПУ заглянуть в дело Байдена

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров объявила выговор бывшему генеральному прокурору Юрию Луценко. Об этом сообщает Лига.

“Привлечь бывшего генерального прокурора Луценко Юрия Витальевича к дисциплинарной ответственности и наложить на него дисциплинарное взыскание в виде выговора“, - говорится в решении.

Читай также: Анжелу Стрижевскую уволили с поста замгенпрокурора

Луценко, как следует из текста решения, не применил к своему заместителю Юрию Столярчуку выговор, который был наложен на него Квалификационно-дисциплинарной комиссией в мае.

Кроме того, бывший генпрокурор не обеспечил невыплату Столярчуку премий с момента взыскания и до конца года.

29 августа Юрия Луценко уволили с поста генпрокурора. Он заверил, то вздохнул с облегчением.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Луценко, выговор, ГПУ, Столярчук, комиссия
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
asfd0    20.09.2019, 16:18
Оценка:  0
asfd0
Петины кумовья сейчас на бродячих собак похожи, никому не нужны, все их пинают ))))
ТТ69    20.09.2019, 16:05
Оценка:  +1
ТТ69
бедный йурик
T-REX2    20.09.2019, 16:11
Оценка:  +1
T-REX2
не такой уж и бедный
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь