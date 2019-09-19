Джулиани признал, что просил заглянуть в дело Байдена

Адвокат Трампа невольно признал, что все же спрашивал прокурора о том, как это Луценко закрыл дело бывшего вице-президента США.

Джулиани невольно признал в просьбе к власти Украины посмотреть в дело Байдена EPA/UPG

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Адвокат президента США Рудольф Джулиани сначала отрицал, а потом невольно признал, что просил власти Украины провести расследование в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена, пишет CNN со ссылкой на интервью с ведущим Крисом Куомо.

Так, ведущий спросил, просил адвокат власть Украины провести расследование.

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"Нет, на самом деле я этого не делал. Я просто просил Украины расследовать обвинения во вмешательстве украинцев в выборы 2016 года в пользу Хиллари Клинтон, в отношении которых уже есть решение суда", - заверил Джулиани.

"Так вы никогда и ничего не спрашивали о Хантере Байдене? Вы никогда ничего не спрашивали о Джо Байдене и его роли в прокуратуре?", - уточнил ведущий.

"Единственное, что я спросил о Джо Байдене, это выяснить, как именно Луценко, который был назначен генпрокурором, закрыл дело", - ответил Джулиани.

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"Так вы просили Украину заглянуть в Джо Байдена?" - надавил Куомо.

"Конечно, я это сделал", - сказал Джулиани.

Когда его спросили о его противоречивом ответе, Джулиани отметил, что он "не просил" провести конкретное расследование Байдена, но просил Украину изучить обвинения, связанные с его клиентом, которые косвенно вовлекли Джо Байдена в крупную схему взяточничества.

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