“Даже не моргая”: Жан Беленюк уснул на заседании Рады

Вероятно, работа нардепа для спортсмена Беленюка дается нелегко.

Лучший борец мира, а по совместительству народный депутат Украины от партии “Слуга народа” Жан Беленюк на сегодняшнем заседании Рады уснул. Об этом передает Страна.

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Корреспондент издания сообщает, что Беленюк проспал практически все заседание парламента. Между тем, он активно принимает участие во всех голосованиях.

Журналист Страны заметил, что нардеп просыпается, когда спикер объявляет голосование, голосует, даже не моргая, и снова ложится спать. По такому принципу “слуга народа” сегодня проводит весь день.

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Напомним, что не только Беленюк сегодня отличился на заседании Рады. Еще один его коллега по фракции заснул прямо во время пленарного рабочего дня. Народный депутат от фракции “Слуга народа“ Алексей Устенко вчера “прилег отдохнуть“ прямо в сессионном зале Рады во время пленарного заседания.

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