Сумма ущерба устанавливается.

Никто из людей не пострадал

В Харькове грабители опять взорвали банкомат

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В Харькове грабители опять взорвали банкомат

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В Харькове в ночь на 23 сентября,неизвестные взорвали банкомат. Полиция устанавливает сумму ущерба.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области.

Отмечается, что в 3:30 понедельника в полицию Харькова поступила информация о том, что в Шевченковском районе города на улице Клочковской, 276-Б произошел взрыв банкомата.Источник: https://censor.net.ua/p3149840

“Полицейские провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства... В результате происшествия никто из граждан не пострадал. Сумма ущерба устанавливается“, - сообщает полиция.Источник: https://censor.net.ua/p3149840

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Информация внесена в журнал единого учета. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Проводятся необходимые мероприятия по установлению лиц, причастных к происшествию.

Источник: https://censor.net.ua/p3149840

Как сообщалось 20 сентября, на Закарпатье грабители обчистили 13 терминалов.

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