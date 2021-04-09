В Харькове грабители опять взорвали банкомат
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В Харькове в ночь на 23 сентября,неизвестные взорвали банкомат. Полиция устанавливает сумму ущерба.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области.
Отмечается, что в 3:30 понедельника в полицию Харькова поступила информация о том, что в Шевченковском районе города на улице Клочковской, 276-Б произошел взрыв банкомата.
“Полицейские провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства... В результате происшествия никто из граждан не пострадал. Сумма ущерба устанавливается“, - сообщает полиция.
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Информация внесена в журнал единого учета. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Проводятся необходимые мероприятия по установлению лиц, причастных к происшествию.
Как сообщалось 20 сентября, на Закарпатье грабители обчистили 13 терминалов.
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