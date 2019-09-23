Украина и НАТО решили наращивать взаимодействие - Кулеба

Визит Североатлантического совета НАТО в Киев - четкий тому сигнал.

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Визит Североатлантического совета НАТО в Киев будет четким сигналом желания Украины и Альянса наращивать взаимодействие. Об этом заявил вице-премьер-министр по евроинтеграции Дмитрий Кулеба, передает УНН.

"Это традиционный формат - Североатлантический совет на уровне послов, Генерального секретаря - то есть такие люди, которые сидят в Брюсселе, принимают непосредственно решение, обсуждают повестку дня Альянса", - отметил он.

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"Их визит будет четким сигналом желания обеих сторон наращивать взаимодействие. Именно по повестке дня работаем, чтобы было максимально содержательное мероприятие", - сказал вице-премьер.

Он также подтвердил намерение приехать лично у генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Ранее СМИ сообщали, что Совет НАТО посетит Украину 31 октября.

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