Верховный суд отклонил апелляцию на назначение Богдана главой АП

Верховный суд отказался признавать противоправным назначение Богдана главой Администрации президента.

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Верховный суд отклонил апелляционную жалобу по делу о признании противоправным и отмене указа президента от 21 мая о назначении Андрея Богдана главой АП. Текст постановления можно найти в Едином реестре судебных решений.

“Суд первой инстанции, вынося обжалуемое определение, не допустил нарушений норм процессуального права, а приведенные доводы не опровергают изложенных в судебном решении выводов“, - говорится в постановлении.

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Ранее истец просил признать противоправным и отменить указ о назначении Андрея Богдана, так как на Богдана должен распространяться закон о люстрации.

29 мая 2019 Кассационный суд в составе Верховного Суда уже постановил, что дело не подлежит рассмотрению по правилам административного судопроизводства. Но истец не согласился с таким решением, поэтому 6 августа Большая Палата ВСУ открыла апелляционное производство.

Напомним, ранее Владимир Зеленский назначил Андрея Богдана главой комиссии по госнаградам.

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