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Апелляцию по делу Януковича перенесли на октябрь

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Суд продолжит рассматривать дело о госизмене экс-президента в средине октября.
Суд пока отложил рассмотрение апелляцию на приговор Януковичу
Суд пока отложил рассмотрение апелляцию на приговор Януковичу
EPA/UPG

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Киевский апелляционный суд продолжит рассмотрение апелляционных жалоб на приговор Оболонского райсуда Киева по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича 18 октября. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Татьяна Геведзе, передает Укринформ.

"На 18 октября на 11:00 перенесли. Сначала там была стадия ходатайств, затем - доклад председательствующего по делу по оспариваемому приговора. И она все еще продолжается, поскольку там очень большое количество информации", - сказала Геведзе.

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Она добавила, что суд определил дату еще одного заседания по рассмотрению этого дела - 18 ноября на 11:00.

Напомним, 24 января районный суд Киева заочно приговорил Виктора Януковича к 13 годам заключения за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны.

В то же время Януковича признали невиновным по обвинению в нарушении территориальной целостности Украины. 23 июня суд в Киеве вызывал Януковича на заседание.

 

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Теги: Янукович, госизмена, дело, суд, апелляция
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