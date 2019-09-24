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Россияне готовятся усилить боевые возможности оккупационных сил на Донбассе

Комментариев: 5
По данным разведки планируются масштабные командно-штабные учения, имитирующие мобилизацию населения в террористические отряды.
В "ЛДНР" усиливают боевые возможности своих войск
В "ЛДНР" усиливают боевые возможности своих войск
Фотоархив Минобороны

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Российское командование на Донбассе готовится усилить боевые возможности оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Максим Праута со ссылкой на данные Главного управления разведки Минобороны, передает УНН.

Как сообщается, в период с 25 по 28 сентября этого года в соединениях оккупационных войск Донецка и Луганска пройдут масштабные командно-штабные мобилизационные учения. В ходе подготовки к этим учениям уже начались интенсивные тренировки персонала так называемых военных комиссариатов к выполнению задач при объявлении частичной или полной мобилизации.

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Особое внимание уделяется оповещению лиц, которые уже получили российские паспорта для их призыва на военную службу по мобилизации.

Контроль указанных мероприятий осуществляется офицерами штаба 8-й армии Южного военного округа ВС РФ, — сообщил Максим Праута.

Напомним, в Минобороны заявили, что конфликт на Донбассе не помеха для перехода на контрактную армию.

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Теги: конфликт на Донбассе, ОРДЛО, учения
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Комментариев (5)
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farfalle    24.09.2019, 15:09
Оценка:  0
farfalle
"По данным разведки..." - дальше этот бред можно не читать
Антибес    24.09.2019, 14:51
Оценка:  +3
Антибес
Это их право.
WTF2_сосет_хyй    24.09.2019, 14:40
Оценка:  +4
WTF2_сосет_хyй
а че нищеброды какластанские так борзо вдруг вонять начали? гавнецо во рту жмет? у вас там марш дырявых 100пудово где-то идет, догоняйте своих!))))
vlad006    24.09.2019, 14:20
Оценка:  -5
vlad006
вот для чего нужны паспорта
Мухоморище    24.09.2019, 14:01
Оценка:  -1
Мухоморище
Не росияне,а мокшане.
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