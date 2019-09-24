Россияне готовятся усилить боевые возможности оккупационных сил на Донбассе

По данным разведки планируются масштабные командно-штабные учения, имитирующие мобилизацию населения в террористические отряды.

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Российское командование на Донбассе готовится усилить боевые возможности оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Максим Праута со ссылкой на данные Главного управления разведки Минобороны, передает УНН.

Как сообщается, в период с 25 по 28 сентября этого года в соединениях оккупационных войск Донецка и Луганска пройдут масштабные командно-штабные мобилизационные учения. В ходе подготовки к этим учениям уже начались интенсивные тренировки персонала так называемых военных комиссариатов к выполнению задач при объявлении частичной или полной мобилизации.

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Особое внимание уделяется оповещению лиц, которые уже получили российские паспорта для их призыва на военную службу по мобилизации.

Контроль указанных мероприятий осуществляется офицерами штаба 8-й армии Южного военного округа ВС РФ, — сообщил Максим Праута.

Напомним, в Минобороны заявили, что конфликт на Донбассе не помеха для перехода на контрактную армию.

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