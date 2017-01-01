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В Одессе произошло ЧП на аттракционе

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Одна из кабин отлетела от аттракциона на несколько метров.
К счастью никто не пострадал
К счастью никто не пострадал
скриншот из видео

В парке Аркадия в Одессе во вторник, 24 сентября, от аттракциона отвалилась кабина.

Об этом рассказали в сообществе “Подслушано Одесса“, со ссылкой на очевидцев.

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“На Аркадийской Аллее упала кабина с Бомбера, проверяли перед запуском. Кабина могла вылететь на людей, которые гуляли по Аллее, но все обошлось“, - говорится в сообщении.

На опубликованном с места ЧП видео видно, что кабина отлетела от самого аттракциона на несколько метров и могла задеть людей. К счастью в этот момент возле аттракциона никого не было.

Местные журналисты попытались связаться с собственниками парка аттракционов, однако указанные контакты фирмы оказались недействительными.

Как сообщалось, в июле в Железном Порту парень залез на колесо обозрения и сорвался вниз - получил ЧМТ и впал в кому.

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Теги: аттракцион, Одесса
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