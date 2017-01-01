За 5 лет на Донбассе обезврежено почти 255 тыс. мин - Генштаб

Основную работу по разминированию выполнили ВСУ, но им также помогали международные неправительственные организации.

За 5 лет на Донбассе обезврежено почти 255 тыс. мин Фотоархив Минобороны

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С начала войны на Донбассе группы разминирования ВСУ очистили от взрывоопасных предметов более 4 тыс. га украинской территории. Об этом в интервью “Голосу Украины“ рассказал заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Сергей Наев.

С начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины группами разминирования в районе проведения АТО/ООС очищено почти 4074 га территории, 1357 км дорог, обнаружены и обезврежены 254 790 единиц взрывоопасных предметов, - сказал он.

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Кроме того, по его словам, разминирование еще 378 га проведено силами международных неправительственных организаций - HALO Trust, Датской группой по разминированию, Швейцарским фондом противоминной деятельности.

Эта работа проводится непрерывно, - добавил Наев.

Напомним, россияне готовятся усилить боевые возможности оккупационных сил на Донбассе.

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