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Контрразведка СБУ задержала объявленного в розыск террориста "ЛНР"

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Во взаимодействии с Государственной пограничной службой Украины сотрудники СБУ провели спецоперацию.
Террриста выманили на контролируемую украинскими властями территорию и задержали
Террриста выманили на контролируемую украинскими властями территорию и задержали
ssu.gov.ua

Контрразведчики Службы безопасности Украины провели на Луганщине специальную операцию, в результате которой вывели на контролируемую украинскими властями территорию и задержали активного участника незаконных вооруженных формирований террористической организации “ЛНР“.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным спецслужбы, террорист был объявлен в розыск по подозрению в участии в деятельности террористической организации и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

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“Задержанный житель Луганской области в составе террористических группировок так называемой “ЛНР“ на протяжении 2014-2015 годов принимал активное участие в вооруженном противостоянии силам АТО, в частности в ожесточенных боевых действиях неподалеку Дебальцево. Впоследствии он совершал боевые дежурства на блокпостах НВФ “ЛНР“ неподалеку оккупированного Сорокиного. По состоянию на сентябрь 2019 он проходил военную службу в так называемом “Таможенном комитете ЛНР“, - говорится в сообщении.

Сейчас осуществляются неотложные следственные действия и решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей за совершение им преступлений, предусмотренных ч. 2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

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Как сообщалось 24 сентября, в Луганской области правоохранители разоблачили боевика, который проходил контрактную службу в незаконном вооруженном формировании “ДНР“.

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