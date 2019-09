Зеленский уже пообщался с Трампом накануне переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский с женой Еленой пообщались с президентом США Дональдом Трампом и его супругой Меланией. Об этом сообщила пресс-секретарь украинского гаранта Юлия Мендель.

Известно, что лидеры двух стран и их супруги встретились на официальном приеме. Общение между Зеленскими и Трампами произошло вчера, 24 сентября.

Официальный прием организовывали Дональд Трамп и его супруга, Первая леди США Мелания Трамп.

Мендель напомнила, что сегодня, 25 сентября, президент Украины Владимир Зеленский и президент США проведут двухсторонние переговоры.

Yesterday, @ZelenskyyUA & Mrs Zelenska spoke to @RealDonaldTrump & @FLOTUS at the Official Reception hosted by the US President & First Lady. Today the Presidents have a bilateral meeting! pic.twitter.com/KxMbhVEdUT