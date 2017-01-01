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Зеленский уже пообщался с Трампом накануне переговоров

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Президенты с женами посетили мероприятие.
Мендель рассказала о встрече семейства Трамп и Зеленских
Мендель рассказала о встрече семейства Трамп и Зеленских
twitter.com/IuliiaMendel

Президент Украины Владимир Зеленский с женой Еленой пообщались с президентом США Дональдом Трампом и его супругой Меланией. Об этом сообщила пресс-секретарь украинского гаранта Юлия Мендель.

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Известно, что лидеры двух стран и их супруги встретились на официальном приеме. Общение между Зеленскими и Трампами произошло вчера, 24 сентября.

Официальный прием организовывали Дональд Трамп и его супруга, Первая леди США Мелания Трамп.

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Мендель напомнила, что сегодня, 25 сентября, президент Украины Владимир Зеленский и президент США проведут двухсторонние переговоры.

Напомним, Зеленский отказался рассказать детали разговора с Трампом. Украинский гарант не пожелал рассказывать подробности.

 

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Теги: Мендель, первая леди, Зеленский, Трамп
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