Сегодня вступил в силу закон об импичменте

Теперь в Украине появилась четкая процедура отстранения от власти главы государства.

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В среду, 25 сентября, вступил в силу закон об особой процедуре отстранения президента Украины от должности (импичменте). Вчера он был опубликован в официальном издании парламента - газете “Голос Украины“.

Документ вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования.

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Для того, чтобы инициировать процедуру импичмента, депутаты Верховной Рады должны числом не менее 226 голосов создать временную следственную комиссию. Если на основании выводов комиссии Рада примет решение об обвинении президента, то она должна будет обратиться в Конституционный и Верховный суд. И лишь после решений судов депутаты смогут отправить президента в отставку 337 голосами.

Напомним, закон об импичменте президента был принят Верховной Радой 10 сентября.

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