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Зеленский встретился с премьер-министром Швеции

Комментариев: 1
Президент отметил важность поддержки суверенитета Украины со стороны Швеции.
Зеленский встретился с премьер-министром Швеции
Зеленский встретился с премьер-министром Швеции
president.gov.ua

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Президент Украины Владимир Зеленский встретился на полях Генеральной Ассамблеи ООН с Премьер-министром Швеции Стефаном Левеном. Об этом сообщает президентская пресс-служба.

Глава украинского государства поблагодарил Премьер-министра за всестороннюю поддержку Украины, в частности за поддержку суверенитета и территориальной целостности нашей страны. Стороны обсудили перспективы переговоров по Донбассу.

Мы не готовы ждать еще пять лет, чтобы переговоры в Минске дали результат, – подчеркнул Владимир Зеленский.

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Также гарант Конституции отметил важную роль Швеции в качестве партнера для нашей страны, в том числе в торговой сфере.

Владимир Зеленский призвал Стефана Левена способствовать увеличению шведских инвестиций в экономику Украины, в частности в энергоэффективность, переработку мусора и т. п.

Напомним, Владимир Зеленский принимает участие в работе Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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Теги: Швеция, Владимир Зеленский, встреча, Генасамблея ООН
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Комментариев (1)
WTF2_сосет_хyй    25.09.2019, 17:59
Оценка:  0
WTF2_сосет_хyй
да кудаж какластану без швеции? надо еще зимбабве подтянуть....
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