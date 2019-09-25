Зеленский встретился с премьер-министром Швеции

Президент отметил важность поддержки суверенитета Украины со стороны Швеции.

Читай также: Зеленский пообщался с Трампом накануне переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский встретился на полях Генеральной Ассамблеи ООН с Премьер-министром Швеции Стефаном Левеном. Об этом сообщает президентская пресс-служба.

Глава украинского государства поблагодарил Премьер-министра за всестороннюю поддержку Украины, в частности за поддержку суверенитета и территориальной целостности нашей страны. Стороны обсудили перспективы переговоров по Донбассу.

Мы не готовы ждать еще пять лет, чтобы переговоры в Минске дали результат, – подчеркнул Владимир Зеленский.

Читай также: В ОП рассказали детали переговоров Зеленского с Лавровым

Также гарант Конституции отметил важную роль Швеции в качестве партнера для нашей страны, в том числе в торговой сфере.

Владимир Зеленский призвал Стефана Левена способствовать увеличению шведских инвестиций в экономику Украины, в частности в энергоэффективность, переработку мусора и т. п.

Напомним, Владимир Зеленский принимает участие в работе Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.