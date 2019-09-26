Украина подписала безвиз с еще одной страной
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Украина подписала еще одно соглашение про безвизовый режим с одной из стран Латинской Америки - Эквадором.
Об этом сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко в Twitter.
Пристайко отметил, что Эквадор стал 21-й страной с безвизом для украинцев среди стран Латинской Америки.
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"Подписан! Эквадор - двадцать первая страна Латинской Америки, с которой будем иметь "безвиз". Продолжаем открывать двери для наших граждан", - написал Пристайко.
Нкануне сообщалось, что Украина подписала еще одно соглашение о безвизовом режиме. К перечню добавилась южноамериканская страна - Колумбия.
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