Украина подписала безвиз с еще одной страной

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко подписал соглашение о безвизовом режиме с Эквадором.

Эквадор стал 21-й страной с безвизом для украинцев в Латинской Америке twitter.com/VPrystaiko

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Украина подписала еще одно соглашение про безвизовый режим с одной из стран Латинской Америки - Эквадором.

Об этом сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко в Twitter.

Пристайко отметил, что Эквадор стал 21-й страной с безвизом для украинцев среди стран Латинской Америки.

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"Подписан! Эквадор - двадцать первая страна Латинской Америки, с которой будем иметь "безвиз". Продолжаем открывать двери для наших граждан", - написал Пристайко.

Нкануне сообщалось, что Украина подписала еще одно соглашение о безвизовом режиме. К перечню добавилась южноамериканская страна - Колумбия.

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