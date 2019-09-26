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Украина подписала безвиз с еще одной страной

Комментариев: 2
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко подписал соглашение о безвизовом режиме с Эквадором.
Эквадор стал 21-й страной с безвизом для украинцев в Латинской Америке
Эквадор стал 21-й страной с безвизом для украинцев в Латинской Америке
twitter.com/VPrystaiko

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Украина подписала еще одно соглашение про безвизовый режим с одной из стран Латинской Америки - Эквадором.

Об этом сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко в Twitter.

Пристайко отметил, что Эквадор стал 21-й страной с безвизом для украинцев среди стран Латинской Америки.

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"Подписан! Эквадор - двадцать первая страна Латинской Америки, с которой будем иметь "безвиз". Продолжаем открывать двери для наших граждан", - написал Пристайко.

Нкануне сообщалось, что Украина подписала еще одно соглашение о безвизовом режиме. К перечню добавилась южноамериканская страна - Колумбия.

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Теги: Украина, Латинская Америка, визы, Эквадор, виза, безвизовый режим
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Комментариев (2)
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АБАМЧУК    26.09.2019, 09:31
Оценка:  -1
АБАМЧУК
А ХУ ЕТЬ. ЕДУ
Ira0956    26.09.2019, 09:10
Оценка:  -1
Ira0956
Дания отказалась от добычи газа в пользу российского импорта
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