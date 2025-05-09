Не хочу, чтобы нас вовлекли в выборы другой страны, - Зеленский

Президент Украины прокомментировал скандал, связанный с телефонным звонком Трампу.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал скандал касательно того, что, во время телефонного разговора между ним и Дональдом Трампом, последний оказывал на него давление.

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Об этом он рассказал после встречи с американским коллегой, передает Укринформ.

Президент ответил, что на него никто не может и не будет давить. Кроме того, Зеленский не хочет, чтобы Украину втягивали в выборы другой независимой страны, а его слова были использованы для чьей-то победы или поражения.

Независимость - очень важный аргумент для каждой демократической страны. Я не хочу, чтобы какой-либо мой ответ был направлен на то, чтобы нас вовлекли в выборы другой страны, в любой результат, любую победу или поражение, - заявил Зеленский.

Он отметил, что не хочет быть вовлечен в выборы другой страны и не позволит, чтоб Украину обвиняли в этом.

Поэтому я сказал: на меня никто давить не может и никто давить не будет, - добавил президент.

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Напомним, Зеленский объяснил критику в адрес лидеров ЕС. Глава государства признал, что страны Евросоюза оказывают большую помощь Украине и за это он благодарен.

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