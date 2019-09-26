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“Этот вопрос закрыт раз и навсегда”: Лукашенко уверен, что Украина уже не вернет Крым

Комментариев: 10
Белорусский президент сделал громкое заявление.
Лукашенко уверен, что РФ не вернет Крым
Лукашенко уверен, что РФ не вернет Крым
EPA\UPG

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина не вернет Крым в свой состав. Об этом передает издание Белта.

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Во время общения Лукашенко с журналистами, президент Беларуси затронул тему аннексии полуострова Крым. По мнению лидера Беларуси, Крым так и останется частью Российской Федерации, а Украина в свой состав не сможет его вернуть.

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На прямой вопрос журналистки о том, вернет ли Россия аннексированный Крым Украине, Лукашенко ответил: 

Мне кажется, нет. Этот вопрос закрыт раз и навсегда.

Напомним, Лукашенко готов ввести войска на Донбасс. Лидер Беларуси заявил, что готов взять под контроль российско-украинскую границу на Донбассе.

 

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Теги: Лукашенко, Крым, Украина, РФ
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Комментариев (10)
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Graddfeydd    26.09.2019, 14:13
Оценка:  +2
Graddfeydd
Поглядим еще, отпетляет ли Батька от перспективы стать завхозом Белорусского федерального округа...
Via_dolorosa    26.09.2019, 14:08
Оценка:  +2
Via_dolorosa
Последствия раша_пропаганда-ТВ; этот спорный ни кем не признанный блокадный остров ещё многие десятилетия так и будет ни чей. Территор. без правового статуса, где не работают межд. законы и закрыт вход для бизнеса и инвестиций. Даже сами ватники кто побогаче валят в Турцию, а не туда.
T-REX2    26.09.2019, 14:06
Оценка:  -1
T-REX2
Бацька прав
Coюзник    26.09.2019, 13:48
Оценка:  +1
Coюзник
По ходу Лукашенко пересмотрелся российского телевидения ...
Николай510    26.09.2019, 13:47
Оценка:  0
Николай510
Лукашенко такой же диктатор, как и Путин с вавкой в совести
Мухоморище    26.09.2019, 13:44
Оценка:  +3
Мухоморище
В советской школе учили,что социализм победил окончательно и бесповоротно)))Председатель совхоза лучше бы рассказал,как проср@л независимость Беларуси.
ThaiFever    26.09.2019, 13:50
Оценка:  -2
ThaiFever
а в чем он просрал ? армия своя , полиция тоже , Центробанк свой - все при них осталось как и было.
Serg2176    26.09.2019, 13:39
Оценка:  +2
Serg2176
мне кажется шо ему кажется
lsk    26.09.2019, 13:35
Оценка:  +1
lsk
Мне кажется белорусь уйдёт к рАссии.....
Колишній-східняк    26.09.2019, 13:32
Оценка:  0
Колишній-східняк
nеver sаy nеver
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