“Этот вопрос закрыт раз и навсегда”: Лукашенко уверен, что Украина уже не вернет Крым

Белорусский президент сделал громкое заявление.

Лукашенко уверен, что РФ не вернет Крым EPA\UPG

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина не вернет Крым в свой состав. Об этом передает издание Белта.

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Во время общения Лукашенко с журналистами, президент Беларуси затронул тему аннексии полуострова Крым. По мнению лидера Беларуси, Крым так и останется частью Российской Федерации, а Украина в свой состав не сможет его вернуть.

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На прямой вопрос журналистки о том, вернет ли Россия аннексированный Крым Украине, Лукашенко ответил:

Мне кажется, нет. Этот вопрос закрыт раз и навсегда.

Напомним, Лукашенко готов ввести войска на Донбасс. Лидер Беларуси заявил, что готов взять под контроль российско-украинскую границу на Донбассе.

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