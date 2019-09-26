“Этот вопрос закрыт раз и навсегда”: Лукашенко уверен, что Украина уже не вернет Крым
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина не вернет Крым в свой состав. Об этом передает издание Белта.
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Во время общения Лукашенко с журналистами, президент Беларуси затронул тему аннексии полуострова Крым. По мнению лидера Беларуси, Крым так и останется частью Российской Федерации, а Украина в свой состав не сможет его вернуть.
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На прямой вопрос журналистки о том, вернет ли Россия аннексированный Крым Украине, Лукашенко ответил:
Мне кажется, нет. Этот вопрос закрыт раз и навсегда.
Напомним, Лукашенко готов ввести войска на Донбасс. Лидер Беларуси заявил, что готов взять под контроль российско-украинскую границу на Донбассе.
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