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Офис президента отреагировал на лишение лицензии канала "112 Украина"

Комментариев: 2
Там заявляют, что свобода слова важна, но законы никто не отменял.
Офис президента отреагировал на лишение лицензии канала "112 Украина"
Офис президента отреагировал на лишение лицензии канала "112 Украина"
Facebook "112 Украина"

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В Офисе президента Украины заявили, что внимательно следят за ситуацией вокруг лишения лицензии телеканала “112 Украина“. Соответствующее сообщение опубликовал официальный Телеграм-канал президентской канцелярии.

Офис Президента следит за ситуацией вокруг телеканала “112 Украина“. Убеждены, что свобода слова является неотъемлемой частью демократического государства. В то же время все вещатели должны придерживаться законодательства и условий лицензии“, — говорится в сообщении.

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Также в Офисе добавили, что в скором времени состав Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания будет обновлен:

Надеемся, что это поможет упорядочить ситуацию на телевизионном рынке в соответствии с законом и базовыми принципами демократии, — добавили в ведомстве.

Напомним, 26 сентября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания отказался продлевать лицензию телеканалу “112 Украина“.

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Теги: 112 Украина, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания, Офис президента
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Комментариев (2)
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Pepsomen    26.09.2019, 17:03
Оценка:  0
Pepsomen
А какие именно законы нарушил 112-й?
Ponadyser    26.09.2019, 17:09
Оценка:  0
Ponadyser
Праздничные концерты на День жалобы во второй мировой войне....
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