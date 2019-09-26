Офис президента отреагировал на лишение лицензии канала "112 Украина"

Там заявляют, что свобода слова важна, но законы никто не отменял.

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В Офисе президента Украины заявили, что внимательно следят за ситуацией вокруг лишения лицензии телеканала “112 Украина“. Соответствующее сообщение опубликовал официальный Телеграм-канал президентской канцелярии.

Офис Президента следит за ситуацией вокруг телеканала “112 Украина“. Убеждены, что свобода слова является неотъемлемой частью демократического государства. В то же время все вещатели должны придерживаться законодательства и условий лицензии“, — говорится в сообщении.

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Также в Офисе добавили, что в скором времени состав Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания будет обновлен:

Надеемся, что это поможет упорядочить ситуацию на телевизионном рынке в соответствии с законом и базовыми принципами демократии, — добавили в ведомстве.

Напомним, 26 сентября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания отказался продлевать лицензию телеканалу “112 Украина“.

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