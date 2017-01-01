Украинские военные освоили турецкие ударные БПЛА Bayraktar TB2

Новые турецкие беспилотники способны не только вести разведку, но и уничтожать наземные цели.

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Военнослужащие ВС Украины закончили курс подготовки к эксплуатации турецких БПЛА Bayraktar TB2. Об этом сообщил руководитель Генконсульства Украины в Стамбуле Александр Гаман в своем Тwitter.

В турецком Кишане состоялась церемония вручения сертификатов украинским военнослужащим, которые прошли курс обучения по программе подготовки специалистов по эксплуатации БПЛА Bayraktar TB2. Очередной пример действия украинско-турецкого стратегического партнерства, - написал дипломат.

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Курс обучения украинских военных был предусмотрен контрактом на поставку Bayraktar TB2 и происходил на учебно-производственной базе компании BaykarMachine, производящей эти беспилотники. Программа подготовки длилась три месяца и включала теоретическую и практическую части.

Для справки. Bayraktar TB2 — турецкий оперативно-тактический беспилотный летательный аппарат, способный нести противотанковые управляемые ракеты и авиационные бомбы. В рамках украинско-турецкого соглашения о закупке беспилотников для ВСУ предусмотрена поставка шести боевых дронов, две станции управления и 200 управляемых ракет. Также соглашением предусмотрен комплект запасных частей, сервисное сопровождение, обучение персонала.

Наземные станции управления беспилотником Фотоархив Минобороны

Bayraktar TB2 Фотоархив Минобороны

Bayraktar TB2 Пресс-служба Минобороны

Напомним, на вооружение ВСУ поступили новые самоходные минометы крупного калибра.

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