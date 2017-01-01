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Украинские военные освоили турецкие ударные БПЛА Bayraktar TB2

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Новые турецкие беспилотники способны не только вести разведку, но и уничтожать наземные цели.
Ударный БПЛА Bayraktar TB2
Ударный БПЛА Bayraktar TB2
Фотоархив Минобороны

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Военнослужащие ВС Украины закончили курс подготовки к эксплуатации турецких БПЛА Bayraktar TB2. Об этом сообщил руководитель Генконсульства Украины в Стамбуле Александр Гаман в своем Тwitter.

В турецком Кишане состоялась церемония вручения сертификатов украинским военнослужащим, которые прошли курс обучения по программе подготовки специалистов по эксплуатации БПЛА Bayraktar TB2. Очередной пример действия украинско-турецкого стратегического партнерства, - написал дипломат.

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Курс обучения украинских военных был предусмотрен контрактом на поставку Bayraktar TB2 и происходил на учебно-производственной базе компании BaykarMachine, производящей эти беспилотники. Программа подготовки длилась три месяца и включала теоретическую и практическую части.

Для справки. Bayraktar TB2 — турецкий оперативно-тактический беспилотный летательный аппарат, способный нести противотанковые управляемые ракеты и авиационные бомбы. В рамках украинско-турецкого соглашения о закупке беспилотников для ВСУ предусмотрена поставка шести боевых дронов, две станции управления и 200 управляемых ракет. Также соглашением предусмотрен комплект запасных частей, сервисное сопровождение, обучение персонала.

Наземные станции управления беспилотником
Наземные станции управления беспилотником
Фотоархив Минобороны

Bayraktar TB2
Bayraktar TB2
Фотоархив Минобороны

Bayraktar TB2
Bayraktar TB2
Пресс-служба Минобороны

Напомним, на вооружение ВСУ поступили новые самоходные минометы крупного калибра.

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Теги: БПЛА, беспилотник, ВСУ, дрон, Турция
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