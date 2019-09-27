"Жду решения президента": Данилюк лично подтвердил свою отставку

По данным СМИ, у главы СНБО - конфликт с главой АП Андреем Богданом.

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Секретарь СНБО Александр Данилюк написал заявление об отставке. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Информацию относительно заявления о моей отставке подтверждаю. Остаюсь на работе до решения президента", - написал он. Со ссылкой на свои источники УП пишет, что Данилюк увольняется из-за конфликта с главой АП Андреем Богданом.

"Данилюк написал заявление об отставке. Причина - в конфликте с главой ОП Андреем Богданом, который длится уже несколько месяцев. В окружении главы СНБО рассказывают, что Данилюк не смог смириться с методами управления в стиле Богдана", - сообщает издание.

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"В свою очередь, наши собеседники в Офисе президент говорят о Данилюке как о малоэффективном менеджере. Он никакой и плетет интриги. Не показал результата с момента назначения. Думали его отправить в США послом, но и это рискованно", - отметила УП.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Данилюк идет в отставку. Данилюк сначала ее опроверг шуточным постом с запросом предложить ему еще вакансии, но позже подтвердил.

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