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"Жду решения президента": Данилюк лично подтвердил свою отставку

Комментариев: 2
По данным СМИ, у главы СНБО - конфликт с главой АП Андреем Богданом.
Данилюк уволился на самом деле
Данилюк уволился на самом деле
Facebook Александра Данилюка

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Секретарь СНБО Александр Данилюк написал заявление об отставке. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Информацию относительно заявления о моей отставке подтверждаю. Остаюсь на работе до решения президента", - написал он. Со ссылкой на свои источники УП пишет, что Данилюк увольняется из-за конфликта с главой АП Андреем Богданом.

"Данилюк написал заявление об отставке. Причина - в конфликте с главой ОП Андреем Богданом, который длится уже несколько месяцев. В окружении главы СНБО рассказывают, что Данилюк не смог смириться с методами управления в стиле Богдана", - сообщает издание.

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"В свою очередь, наши собеседники в Офисе президент говорят о Данилюке как о малоэффективном менеджере. Он никакой и плетет интриги. Не показал результата с момента назначения. Думали его отправить в США послом, но и это рискованно", - отметила УП.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Данилюк идет в отставку. Данилюк сначала ее опроверг шуточным постом с запросом предложить ему еще вакансии, но позже подтвердил.

 

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Теги: Данилюк, СНБО, Офис президента, Богдан
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Комментариев (3)
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Антибес    27.09.2019, 15:42
Оценка:  -1
Антибес
Рановато что-то крысы непревЗЕйдённого очколиза начали драпать с его"кораБля"!)))))))))) ))
ВосставшийИзБана    27.09.2019, 15:52
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Если крысы бегут - скоро бля.
ВосставшийИзБана    27.09.2019, 15:28
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Понял, во что вляпался и решил свалить?
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