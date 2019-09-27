Порошенко сходил на допрос в НАБУ

Экс-президента, по данным СМИ, допросили по делу о коррупции в "Центрэнерго".

Порошенко явился на допрос в НАБУ, но не в ГБР president.gov.ua

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Национальное антикоррупционное бюро допросило экс-президента Петра Порошенко. Об этом сообщают Українські Новини.

Специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий подтвердил, что Порошенко приходил на допрос 23 сентября.

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При этом глава САП не уточнил, по какому делу допросили Порошенко. Источники издания в бюро при этом говорят, что допрос касался дела о коррупции в "Центрэнерго".

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко в пятницу опять не пришел на допрос в ГБР.

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