Порошенко сходил на допрос в НАБУ
Экс-президента, по данным СМИ, допросили по делу о коррупции в "Центрэнерго".
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Национальное антикоррупционное бюро допросило экс-президента Петра Порошенко. Об этом сообщают Українські Новини.
Специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий подтвердил, что Порошенко приходил на допрос 23 сентября.
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При этом глава САП не уточнил, по какому делу допросили Порошенко. Источники издания в бюро при этом говорят, что допрос касался дела о коррупции в "Центрэнерго".
Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко в пятницу опять не пришел на допрос в ГБР.
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