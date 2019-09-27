Под Одессой из-за ливней рухнула часть моста
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В Болградском районе Одесской области из-за хищения металлических конструкций сегодня обвалился автомобильный мост. Об этом сообщает пресс-служба Болградской райгосадминистрации.
По имеющейся информации, движение автомобильного транспорта на участке дороги Т-16-06 Болград – Кубей приостановлено. Причиной обрушения в РГА называют хищение металлических элементов конструкции моста неизвестными лицами. В условиях сильных ливней, накрывших сегодня Одесскую область, оставшиеся элементы конструкции не выдержали нагрузки и обрушились.
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Как сообщает УНИАН, место обвала посетило руководство Болградской райгосадминистрации и другие службы района. В ближайшее время начнутся восстановительные работы. Водителям предлагают альтернативный маршрут – проезд до села Кубей возможен через дорогу Васильевка – Калчевой – Кубей.
На Фейсбук-странице болградской газеты “Дружба“ опубликованы видео с места обрушения:
Напомним, в Укравтодоре назвали причину разрушения моста в Харькове.
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