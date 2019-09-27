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Под Одессой из-за ливней рухнула часть моста

Комментариев: 3
Косвенной причиной обрушения послужило хищение неизвестными лицами металлических элементов конструкции моста.
В Болграде рухнула часть моста
В Болграде рухнула часть моста
Фейсбук газеты "Дружба"

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В Болградском районе Одесской области из-за хищения металлических конструкций сегодня обвалился автомобильный мост. Об этом сообщает пресс-служба Болградской райгосадминистрации.

По имеющейся информации, движение автомобильного транспорта на участке дороги Т-16-06 Болград – Кубей приостановлено. Причиной обрушения в РГА называют хищение металлических элементов конструкции моста неизвестными лицами. В условиях сильных ливней, накрывших сегодня Одесскую область, оставшиеся элементы конструкции не выдержали нагрузки и обрушились.

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Как сообщает УНИАН, место обвала посетило руководство Болградской райгосадминистрации и другие службы района. В ближайшее время начнутся восстановительные работы. Водителям предлагают альтернативный маршрут – проезд до села Кубей возможен через дорогу Васильевка – Калчевой – Кубей.

На Фейсбук-странице болградской газеты “Дружба“ опубликованы видео с места обрушения:

Напомним, в Укравтодоре назвали причину разрушения моста в Харькове.

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Теги: Одесская область, Болград, мост
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Комментариев (3)
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Люблю_Украину    27.09.2019, 19:57
Оценка:  -2
Люблю_Украину
ох уж эти дожди, разрушили страну)
Глод    27.09.2019, 19:48
Оценка:  +3
Глод
Хреновая отмазка. Не катит.
T-REX2    27.09.2019, 19:36
Оценка:  +2
T-REX2
Назовите мост Крымским,сразу легче будет
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