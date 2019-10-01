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Доступные лекарства: Перечень увеличат вдвое до 2024 года

Комментариев: 2
Программа Кабмина свидетельствует, что в 2024 году в списке доступных лекарств будет 500 наименований препаратов.
Кабмин планирует до 2024 года увеличить количество доступных препаратов почти в два раза
Кабмин планирует до 2024 года увеличить количество доступных препаратов почти в два раза
EPA/UPG

Кабинет министров рассчитывает, что количество препаратов, чью стоимость будет возмещать правительство, до 2024 года увеличится до 500 наименований, что почти вдвое больше нынешнего.

Такая инициатива содержится в программе правительства, обнародованной на сайте Верховной Рады, сообщает Интерфакс-Украина во вторник, 1 октября.

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Правительство также рассчитывает на улучшение доступности лекарственных средств, в частности, благодаря увеличению количества принимающих в программе реимбурсации аптечных учреждений до 22 тысяч аптек.

Как уточнили агентству Интерфакс-Украина в Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ), в настоящее время в программе реимбурсации принимают участие 254 наименования лекарственных средств, из которых 78 можно получить бесплатно.

По состоянию на конец сентября 2019 года договор об участии в программе реимбурсация с НСЗУ уже заключили 1108 аптечных учреждений (юрдиц). Лекарственные средства по программе реализуются в 7439 аптеках.

В рамках программы Доступные лекарства выписано 6,822 млн рецептов, из которых отпущено 83,14%.

Лидером по выписке по отпуску рецептов по программе является Днепропетровская (выписано 808344 рецепта), Харьковская (выписано 539236 рецептов) и Львовская (выписано 432632 рецепта) область.

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НСЗУ администрирует правительственную программу реимбурсации лекарственных средств Доступные лекарства с 1 апреля 2019 года. Программа была внедрена в 2017 году в программе принимают участие препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной астмы, сахарного диабета II типа.

Напомним, что ранее предыдущий кабмин увеличил бюджет программы Доступные лекарства на треть.

Также сообщалось, что при Супрун Минздрав расширил перечень бесплатных лекарств. В программу Доступные лекарства внесли еще 14 наименований препаратов - теперь украинцы смогут бесплатно получить 78 лекарств.

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Теги: Минздрав, лекарства, Кабинет Министров, Кабмин Украины, МОЗ
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Комментариев (2)
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Ira0956    01.10.2019, 09:39
Оценка:  0
Ira0956
Опубликована стенограмма переговоров Путина и Трампа.
- Это правда, что Зеленский был популярным комиком?
- Да, и над ним смеялась вся страна.
- А теперь мы сделаем так, что над ним будет смеяться весь мир.
Ira0956    01.10.2019, 09:30
Оценка:  0
Ira0956
Ну, если ждать доступных лекарств до 2024 года, то можно кони двинуть, и неоднократно ))
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